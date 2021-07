Актьорът Саша Барън Коен е завел дело срещу компания за производство и продажба на канабис в щата Масачузетс, която използва без разрешение изображение на неговия филмов герой Борат върху рекламен билборд, съобщи Асошиейтед прес, като цитира съдебни документи от районен съд в Бостън.

На билборда на компания "Солар Терапютикс Инк" е изобразен Саша Барън Коен като Борат с вдигнати палци и прочутата реплика на Борат "It's nice!'' (Хубаво е!).

Sacha Baron Cohen sues Cannabis Company for $9 million over a billboard, claiming it misappropriated his likeness as Borat.



Solar Therapeutics Inc. said in a statement that it was aware of the allegations and had made efforts to have the sign taken down.https://t.co/H9itzKJhIk