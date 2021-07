Невиждано бедствие в Германия. Броят на жертвите от огромните наводнения там продължава да расте. Щетите са мащабни.

Най-малко 20 вече са загиналите, а над 70 са изчезнали безследно в поройните дъждове и наводнения в Западна Германия, където придошла река отнесе шест къщи, съобщава Франс прес. Има опасения, че броят на загиналите може да се окаже и по-голям. Много от изчезналите са били по покривите на постройките в община Шулд. Двама от загиналите са пожарникари, участвали в спасителна операция.

Провинциите Райнланд-Пфалц и Северен Рейн-Вестфалия са най-силно засегнати от пороите, препълнили реките, изкоренили дървета и наводнили пътища и сгради.

Над 30 души са изчезнали при срутване на сгради в Аденау, информира телевизия Ен Те Фау, цитирана от ТАСС. Много селища в региона фактически нямат връзка с външния свят, на места е прекъснато електроснабдяването, затворени са редица училища, спрян е общественият транспорт.

Дъждовете и бурите са предизвикани от циклона "Бернд". Евакуирани са над 1000 жители на град Хюкесваген. Домовете си са напуснали и жители на един от районите на Золинген.

Пороите погубиха и двама души в Белгия. Десетина къщи са били разрушени след пороите в последните дни, съобщават местни медии. Най-засегнат е районът на Лиеж, където прииждат реки и се наложи изпускането на два язовира. Белгийските железници спряха да обслужват югоизточните части на страната.

Евакуираните са стотици, като най-засегнати са възрастни хора, много от които живеят сами. Пострадали разказаха пред местни телевизии, че се е наложило да напуснат домовете си, без дори да могат да вземат лекарствата си. Възрастните хора са настанени временно в обществени сгради.

