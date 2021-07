Полицаи на мотоциклети в Париж използваха сълзотворен газ срещу шествието против здравните пропуски, организирано от "жълтите жилетки", след като някои от демонстрантите започнаха да ги замерват с предмети, съобщи BFMTV.

Няколко десетки по-агресивни демонстранти започнаха да замерват един от мотоциклетите с двама полицаи на него и да го ритат, докато го събориха на земята.

В парижката префектура за днес бяха заявени три демонстрации с начало от площад "Трокадеро", от площада на Бастилията (по инициатива на "жълтите жилетки") и от Държавния съвет.

Протестите са насочени срещу задължителните здравни пропуски при посещение в кафенета, ресторанти, театри или музеи във Франция.

Организатор на шествието, потеглило от "Трокадеро", е бившият заместник-председател на крайнодесния Национален сбор, в момента лидер на създадената през 2017 година партия на Патриотите Флориан Филипо.

След предишната национална мобилизация на 17 юли, в цялата страна са насрочени протести срещу разширяването на задължението за здравни сертификати и задължителното ваксиниране за някои професии.

В същото време голямо мнозинство от французите (76 процента) одобряват решението на президента Еманюел Макрон да обяви задължителна ваксинация за медицинския персонал и други професии под заплахата от санкции.

Демонстрации срещу задължителните здравни пропуски се провеждат и в Тулуза, Марсилия, Нант, Страсбург и други френски градове.

Unreal numbers on the streets of Paris, let's see if the mainstream media call it "couple of hundred" .#ParisProtest #FranceProtests pic.twitter.com/fERDz1GDrU