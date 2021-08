Нов пожар е избухнал днес следобед близо до ТЕЦ в Югозападна Турция, установи фоторепортер на агенция АФП, след като пожарникари овладяха по-рано други пожари в същата зона.

Огънят е избухнал в подножието на хълм в близост до топлоелектроцентралата в Кемеркьой, близо до град Миляс, Югозападна Турция. Огромни кълба дим са покрили централата.

"Пожарът достигна в близост до централата. Не можем да видим нищо заради дима и пламъците. Ние искаме противопожарен самолет да бъде изпратен тук спешно", заяви кметът на Миляс Мухамет Токат във видео в Туитър.

Резервоарите с водород, използвани за охлаждане на централата, са били изпразнени и напълнени с вода като предпазна мярка.

Fire appears to be reaching dangerously close to the Kemerköy power station in SW Turkey. pic.twitter.com/fceLeDvZEN

На друго видео, качено от кмета, се виждат кадри от село Тюркевлери, близо до топлоелектроцентралата в Миляс, където изпаднали в паника жители са в процес на евакуация.

Топлоелектроцентралата работи с въглища и мазут, са уточнили властите пред АФП.

Осем души загинаха при пожарите, които бушуват от повече от седмица в Южна Турция.

Turkey has been burning for the past couple of weeks and things seem to be getting worse as a new fire has broken out in a thermal planthttps://t.co/D723frXG16