Лионел Меси даде емоционална прескофнеренция, на която се сбогува с всички свои съотборници и ръководители. Аржентинецът разкри и точните причини за напускането на "Барселона", като в същото време призна, че води преговори с френския „Пари Сен Жермен“, пише Gong.bg.

The scene right now outside Camp Nou: pic.twitter.com/ecF6ZMdPbM