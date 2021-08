Най-малко 29 души са загинали при мощното земетресение в Хаити, съобщиха местните власти, цитирани от Франс прес. По-рано днес трус със сила 7.2 по Рихтер разтърси острова. Последва предупреждение за цунами, което по-късно беше отменено.

"Има загинали, потвърждавам, но все още не разполагам с точни данни", заяви той и уточни, че премиерът Ариел Анри е на път за националния център за реагиране при извънредни ситуации в столицата Порт о Пренс.

First pics from major earthquake this morning in #Haiti are emerging. Jeremie, Les Cayes, Saint Louis du Sud but also Les Anglais have been affected #earthquake pic.twitter.com/lc3USDyr4o — paulwidler (@paulwidler20) August 14, 2021

Епицентърът на земетресението с магнитуд от 7 по Рихтер беше на 160 км от столицата Пор-о-пренс.

Destruction to building seen in #Haiti when 7.0 magnitude #earthquake hits off the coast of Haiti pic.twitter.com/IHfFot2gcH — Adnan Faheem, GPHR, SPHRi, SHRM-SCP (@AF2311) August 14, 2021

Трусът бил усетен по цялата територия на страната, предаде Франс прес. В градовете Жереми и Ле Кай, в югозападната част на острова, се съобщава за материални щети.

Земетресение от 7-ма степен по Рихтер през 2010-та година разруши до основи столицата на Хаити, Порт-о-Пренс и отне живота на над 200 000 души. Други 300 хиляди бяха ранени, припомнят агенциите