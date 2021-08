Земетресение с магнитуд 7,0 по Рихтер разтърси Аляска, съобщава Ройтерс.

An #earthquake happened near #Alaska, #UnitedStates 18mins ago at 11:57AM on 14/08/2021 UTC. The earthquake had a magnitude of M6.8 and it was 10km (6.2 miles) deep in the ground. Stay safe! #sismo #quake



Pictures are from EMSC. pic.twitter.com/Vt4QjNnOxN — Earthquake Updates Worldwide (@InfoEarthquakes) August 14, 2021

Епицентърът му е регистриран на 117 километра от Перивил, а центърът му е на дълбочина 10 километра.

Силно земетресение удари и Хаити. По данни на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център трусът бил с магнитуд 7,6. Местните власти съобщават за загинали.

First pics from major earthquake this morning in #Haiti are emerging. Jeremie, Les Cayes, Saint Louis du Sud but also Les Anglais have been affected #earthquake pic.twitter.com/lc3USDyr4o — paulwidler (@paulwidler20) August 14, 2021

Епицентърът бил на 8 км от град Пети Тру дьо Нип, на дълбочина 10 км. Американският център за предупреждение за цунами съобщи, че няма опасност от високи приливни вълни.

Destruction to building seen in #Haiti when 7.0 magnitude #earthquake hits off the coast of Haiti pic.twitter.com/IHfFot2gcH — Adnan Faheem, GPHR, SPHRi, SHRM-SCP (@AF2311) August 14, 2021

Трусът бил усетен по цялата територия на страната, предаде Франс прес. В градовете Жереми и Ле Кай, в югозападната част на острова, се съобщава за материални щети.