Голям горски пожар бушува на хълмовете край Йерусалим, а пушекът стигна до града, който е на около 10 км от пожара, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс. Димна завеса закри небето над голяма част от града. Според израелски медии пожарникари от цялата страна се опитват да овладеят огъня. Горещото, сухо време и ветровете затрудняват усилията им.

ВИЖТЕ СНИМКИ ТУК

Fire in West Jerusalem continues. Officials said to believe fire won’t be put under control tonight pic.twitter.com/EKmqNKrjjV — Mustafa Deveci (@MustafaDeveci58) August 15, 2021

Говорител на йерусалимските пожарникари съобщи, че са поискали помощ от противопожарните служби на други региони.

Houses burn as large fire forces evacuation of six Jerusalem-area communities | The Times of Israel https://t.co/S5TvgMU4on — Tyler Procter (@TylerProcter1) August 15, 2021

Засега няма данни за пострадали, но израелската полиция съобщи, че няколко по-малки населени места на запад от Йерусалим са били евакуирани.

Thick clouds of smoke cover the sky above the Dome of the Rock as a result of the outbreak of huge fires outside Jerusalem.



Photo courtesy @SuleimanMas1 https://t.co/zGuHhBV60n pic.twitter.com/fMf50leEVm — Ticia Verveer (@ticiaverveer) August 15, 2021

Пътищата в района са затворени.

Arson



Massive forest fire raging out of control near Jerusalem suburb of Beit Meirhttps://t.co/KU1uId5owk — Israel Kicks A** (@Israelkicksass) August 15, 2021

Засега не се знае какво е предизвикало пожара, отбелязва Франс прес. През последните седмици големи пожари имаше в Гърция, Турция и Алжир, където те отнеха живота на десетки.