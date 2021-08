Две селища са били евакуирани, след като нов фронт на големия пожар край гръцката столица Атина се е активирал от вторник, съобщава телевизия "Скай". Ситуацията се е подобрила на фронта край селището Вилия, но ситуацията се е влошила между Палеохори и Теа, което е наложило вчера на жителите да бъде дадено предписание да ги напуснат.

Евакуират хора от Френската Ривиера заради бушуващ пожар (ВИДЕО+СНИМКИ)

В района на фронта действат два хеликоптера. Огънят е горял през цялата нощ и е на разстояние 200-300 метра от къщите. Ситуацията се усложнява от това, че районът е покрит с лесно запалими борови гори, като някои от къщите са сред дърветата.

Efforts are underway to put out fires that broke out in a forested area near the village of Vilia in Athens, Greece pic.twitter.com/NiJFGxAHpS