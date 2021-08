Най-малко 170 души са вече убитите при нападението близо до летището в Кабул, повечето от които афганистанци. Това съобщи Министерството на здравеопазването на Афганистан, цитирано от Си Би Ес.

Светът осъди остро атаката на летището в Кабул (ВИДЕО+СНИМКИ)

Близо 200 души са ранени в резултат на терористичната атака. Убити са най-малко три деца.

BREAKING: An Afghan official tells CBS News that the death toll from Thursday's bombing attack in Kabul has jumped to 170 https://t.co/rs6G7tnRjK pic.twitter.com/dhUeXik42Z