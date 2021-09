10 души са загинали при пожар, избухнал в болница за пациенти с COVID-19 в Северна Македония. Инцидентът е станал в град Тетово.

„Броят на жертвите обаче може да нарасне”, написа в Twitter здравният министър.

Засега остава неясно колко точно пациенти е имало в болницата в момента на избухването на пожара около 21.00 ч.

Взрив разтърси жилищен блок в Русия, има жертви (ВИДЕО+СНИМКИ)

#Covid_19 : North Macedonia hospital fire kills at least 10

At least 10 people have been killed in a fire at a hospital treating Covid-19 patients in North Macedonia. pic.twitter.com/JHnCGXSVaF — Hashtag Elyoum (@Hashtagelyoum) September 9, 2021

Ten people died in a fire on Wednesday at a hospital treating coronavirus patients in North Macedonia. pic.twitter.com/uMNl9xXVXa — handsm (@handsm54350947) September 9, 2021

The fire in Tetovo destroyed part of the modular units recently built in front of the hospital to accommodate #coronavirus patientshttps://t.co/fidJrER732 — WION (@WIONews) September 9, 2021