Супертайфун, образувал се за едва 48 часа, заплашва Филипините и Тайван с опустошителни ветрове и поройни дъждове в близките дни. Това съобщи централната тайванска метеорологична служба, предаде Франс прес.

Тайфунът от пета степен „Чанту” се намираше тази сутрин на около 630 км югоизточно от южните райони на Тайван и поривите на вятъра достигаха скорост от 234 км/ч, посочват специалистите.

Филипинските метеоролози заявиха, че очакват тайфунът да засегне по-късно днес североизточните покрайнини на страната. Те предупредиха за "разрушителни" ветрове в град Санта Ана, където живеят близо 35 000 души и в източната част на далечните Бабуянови острови.

Според тях в океана ще се образуват вълни с височина от 2,5 до 10 метра. Губернаторът на провинция Кагаян разпореди служителите от правителствения и частния сектор да не излизат навън и "да укрепят" своите жилища, заяви неговата пресслужба.

Според повечето прогнози тайфунът ще продължи да се движи на североизток и през уикенда се очаква да връхлети Тайван.

Експертите се чудят как Чанту се е превърнал толкова бързо от депресия в мощна буря след появата си в понеделник между Гуам и Филипините. "Това се случи само за две денонощия", написа в Twitter метеорологът от САЩ Сам Лило, според когото досега е имало едва 5 подобни случая, всичките през 21-и век.

От 30 мили в час скоростта на вятъра в зоната на Чанту е нараснала на 160 мили в час.

Тайфуните стават все по-мощни и се развиват все по-бързо, тъй като планетата се затопля вследствие на климатичните промени, предизвикани от човешката дейност.