Аплодисменти съпътстваха обявената в тесен кръг църковна церемония, с която близки и приятели изпратиха Жан-Пол Белмондо сутринта в църквата "Сен Жермен де Пре" в Париж. Заедно със семейството и роднините се събра и почти цялото "артистично семейство" на Франция.

Почитатели скандираха името на Ален Делон при влизането му в храма. Близък приятел на покойния, несправедливо наричан негов конкурент, той бе заявил пред медиите, че е "разбит" от кончината на Белмондо.

Farewell Bébel.



The national tribute to Jean-Paul #Belmondo, the legend of French cinema who died Monday at the age of 88, took place in Paris this Thursday.



