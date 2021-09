Новак Джокович се разплака на финала на US Open, който загуби от Даниил Медведев. Невероятната подкрепа от трибуните разчувства сърбина и той не можа да сдържи сълзите си. В последния сет при 5:4 Новак даде воля на емоциите си, породени от поведението на феновете, пишат Gong.bg .

