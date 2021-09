Чаровният принц Хари празнува 37-ми рожден ден. Той е роден на 15 септември 1984 година.

В тази връзка херцогът и херцогинята на Кеймбридж принц Уилям и Кейт Мидълтън изпратиха пожелания за празника Хари чрез социалните мрежи.

Happy Birthday Prince Harry! 🎈 pic.twitter.com/Lw1nR9wNDl — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) September 15, 2021

Бащата на Хари - принц Чарлз, и съпругата му херцогинята на Корноул Камила също споделиха снимки в социалните мрежи

Wishing The Duke of Sussex a very Happy Birthday today! 🎂 pic.twitter.com/rGhu2BtsX3

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) September 15, 2021