Сигнал за бомба бе получен днес в пътнически самолет на авиокопмания Jazeera Airways, изпълняващ полет от Кувейт. Самолетът е извършил принудително кацане на летището в град Трабзон в Североизточна Турция, предадоха турските телевизии ТРТ-Хабер и СиЕнЕн-Тюрк.

След сигнала на летището са били взети необходимите мерки за сигурност. Аерогарата е затворена за полети, докато се изясни ситуацията.

⚡️ Jazeera Airways passenger plane makes emergency landing at Trabzon Airport in Turkey after bomb threat – TRT World News citing local media #NewsFlash #BreakingNews #Metrovaartha #Turkey #trabzon #aeroplane pic.twitter.com/nBwXcPXQVm

Сигнал за бомба в самолет на летище в Турция

В момента се извършва евакуация на пътниците от самолета, информира СиЕнЕн-Тюрк.

#BREAKING: A plane belonging to #Kuwait’s Jazeera Airways makes an emergency landing at Trabzon Airport in #Turkey after bomb threat - TRT. pic.twitter.com/0vYvXwBJTG