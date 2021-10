Депутат от Консервативната партия във Великобритания е бил намушкан няколко пъти, докато провеждал среща в църква в своя избирателен район. Все още няма информация за състоянието на 69-годишния Дейвид Амес.

Полицията е отцепила района. Над мястото кръжи и хеликоптер.

Aerial pictures show an air ambulance at the scene in Leigh-on-Sea, Essex, where Conservative MP David Amess has been stabbed https://t.co/ItKZ7yxQQo pic.twitter.com/358uY5mIVY