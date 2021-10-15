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Раненият е 69-годишният Дейвид Амес
Депутат от Консервативната партия във Великобритания е бил намушкан няколко пъти, докато провеждал среща в църква в своя избирателен район. Все още няма информация за състоянието на 69-годишния Дейвид Амес.
Полицията е отцепила района. Над мястото кръжи и хеликоптер.
Aerial pictures show an air ambulance at the scene in Leigh-on-Sea, Essex, where Conservative MP David Amess has been stabbed https://t.co/ItKZ7yxQQo pic.twitter.com/358uY5mIVY— BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 15, 2021
Снимка: БТА, архив
Очаквайте подробности!