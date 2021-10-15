Раненият е 69-годишният Дейвид Амес

Депутат от Консервативната партия във Великобритания е бил намушкан няколко пъти, докато провеждал среща в църква в своя избирателен район. Все още няма информация за състоянието на 69-годишния Дейвид Амес.

Полицията е отцепила района. Над мястото кръжи и хеликоптер.

Снимка: БТА, архив

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