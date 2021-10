Повечето полети, планирани за днес от летището на остров Палма на Канарския архипелаг в Испания, бяха анулирани заради облак от вулканична пепел от вулкана Кумбре Виеха, който изригва от близо месец, предаде Франс прес. Анулирани са 30 от предвидените за днес 34 полета.

Изригването на вулкана на острова с 85 000 жители не причини засега жертви, но доведе до сериозни щети и предизвика евакуацията на 7000 души. Унищожени са над 1800 сгради, както и 736 хектара.

Вулканът не дава признаци на успокоение. А рано тази сутрин на острова беше регистриран и трус с магнитуд 4,6 на дълбочина 37 километра. Това е най-силното земетресение от началото на изригването на Кумбре Виеха.

Since 19.12 pm a notable sustained eruptive with an umbrella-like ash cloud (still expanding) is observed at #CumbreViejaVolcano. @Involcan has indicated a new vent has formed SE from the main vent.

📷Observatorio Roque de Los Muchachos.#erupciondelapalma #LaPalmaVolcano pic.twitter.com/sklsM2XGOo