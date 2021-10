Арестуваха робот-художник за шпионаж в Египет. Аi-Da беше предвидено да присъства на откриване на изложба в пирамидите в Гиза, но бдителни граничари я взеха за шпионско устройство и я държаха в изолация в продължение на 10 дни, заедно със скулптурата, която тя създаде. В случая трябваше да се намесят дипломати, съобщи Би Би Си. Аi-Da е първият робот в света, който „създава съвременно изкуство“, и е собственост на британския галерист Ейдън Мелър.

Robot artist Ai-Da detained in Egypt on suspicion of being a SPY https://t.co/554g6eIeT5

Ai-Da и създадената от нея скулптура бяха отнесени в Гиза, за да участват в изложбата Forever is Now, организирана от Art D'Egypt. Това ще бъде първата изложба на съвременно изкуство на фона на пирамидите в Гиза. Заедно с Аi-Da беше арестувана глинена скулптура, която тя създава въз основа на интерпретацията й на загадката на Сфинкса.

Egypt detains artist robot Ai-Da on suspicion it was part of an elaborate spy plot #TV47News https://t.co/6waUwzz3ml