Проливните дъждове предизвикаха наводнения в град Глазгоу три дни преди откриването на 26-та конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (COP-26). Канализацията не може да поеме толкова вода. Кадри в социалните мрежи показват, че по някои пътища има 20- или 30-сантиметра вода.

Площади в Южна Италия под вода след мощна буря, има загинали

По-рано Генералната метеорологична служба на Обединеното кралство издаде предупреждение за наводнения, които могат да представляват заплаха за живота в югозападната част на Шотландия и в северозападната част на Англия. Предвижда се в тези райони на страната да паднат до 300 мм валежи на ден, което е два пъти повече от цялата средномесечна норма за октомври. Метеоролозите съобщават и за заплахата от наводняване на сгради, опасни условия за автомобилистите, голяма вероятност от прекъсване на железопътния транспорт, както и възможността от прекъсване на електрозахранването.

Торнадо и наводнения нанесоха големи щети в Италия (ВИДЕО+СНИМКИ)

#UK weather: Glasgow hit by floods just days before city hosts #COP26 - with warning of more heavy rain to come#ReadSelective https://t.co/KpNBCaHJqw pic.twitter.com/ZrH7LDJfS7