Няколко души са ранени при нападение с нож във високоскоростен влак в германската провинция Бавария, съобщиха от местната полиция и добавиха, че предполагаемият извършител е арестуван.

По предварителна информация няколко души са били ранени, съобщават от полициятав Ноймаркт ин дер Оберпфалц, като се уверява, че опасността е отминала.

Вестник "Билд" съобщи, че най-малко трима души са били ранени, двама от които сериозно. Говорителка на полицията заяви, че животът на никой от тях не е в опасност.

Полицията съобщи, че е арестуван един мъж, без да дава повече подробности.

3 injured in knife attack in train in Germany, detained attacker is of Arab origin.



