Федерален съдия в Съединените щати постанови днес наказание от 41 месеца затвор на участник в нападението срещу Капитолия във Вашингтон на 6 януари, известен като "Шамана на Кю Анон", предаде Ройтерс.

Прокуратурата беше поискала налагане на 51-месечна присъда на Джейкъб Чансли, който се призна за виновен, че е възпрепятствал официална процедура, когато заедно с хиляди други хора е нахлух в сградата на американския Конгрес, за да спрат потвърждаването на избирането на Джо Байдън за президент на САЩ.

При нападението загинаха четирима души. Служител на реда, атакуван от участници в щурма, почина на следващия ден, а четирима полицаи, участвали в отбраната на Капитолия, по-късно се самоубиха.

При нападението, извършено от привърженици на бившия президент Доналд Тръмп, бяха ранени около 140 полицаи, припомня Ройтерс.

