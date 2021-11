Неидентифициран стрелец откри огън в Стария град на Йерусалим, близо до Храмовия хълм. 4-ма души са ранени, двама от тях сериозно. Нападателят е неутрализиран, съобщи пресслужбата на израелската полиция.

WATCH: The moment a terrorist attack took place meters away from the Western Wall Plaza in #Jerusalem. Shots heard on the Western Wall live feed & police can seen running towards the scene.

Four people injured: 1 critically, 1 moderately and 2 lightly. The terrorist taken down. pic.twitter.com/60JQK389cS — StandWithUs (@StandWithUs) November 21, 2021

"В Стария град на Йерусалим възникна инцидент със стрелба. Атентаторът е неутрализиран, а на мястото на инцидента има ранени, на които в момента се оказва помощ", се казва в доклада.

Breaking reports of a terror arrack in the Old City of #Jerusalem. Many shots being fired in the video clip here. So far we know the terrorist was apprehended pic.twitter.com/3efJkcUua2 — Emily Schrader - אמילי שריידר (@emilykschrader) November 21, 2021

От своя страна службата за бърза помощ "Маген Давид Адом" съобщи, че в 9:01 ч. местно време е съобщено за двама пострадали на възраст 30 години в резултат на инцидент със стрелба в Йерусалим.

One of the injured #Israeli settler died because of wound , 3 more are also injured , 1 critical while 2 in moderate conditions . Attacker used a locally manufactured Carlo weapon in occupied #Jerusalem. pic.twitter.com/AbbIyCT0YW — suhail (@ehmadsuhail9) November 21, 2021

Four injured in terrorist shooting attack in #Jerusalem Old City ⁦@Jerusalem_Post⁩ https://t.co/gFCbICVSjM — Sabina Wolf (@SabinaWolf) November 21, 2021

Състоянието на единия пострадал се оценява като критично.