Повече от 20 мигранти загинаха, когато лодка претърпя корабокрушение във водите на пролива Па дьо Кале край бреговете на Франция, съобщи телевизия BFM, позовавайки се на полицейски източници.

Според канала лодката, с която мигрантите са искали да стигнат до Великобритания, се е преобърнала днес.

Министърът на вътрешните работи Жералд Дарманен е на мястото на инцидента.

https://t.co/YWxExl5aKo The worst single loss of life in recent times from migrant crossings in the Channel comes as tensions grow between London and Paris with UK urging tougher action from France to stop them making the voyage #BreakingNews #wednesdaythought #Wednesday