Президентът на Австрия Александър Ван дер Белен назначи днес новите членове на правителството на страната, начело на което застана Карл Нехамер. Церемонията по полагането на клетва се състоя в двореца Хофбург във Виена, съобщава БГНЕС.

Сменени бяха шестима министри. Предишният министър на вътрешните работи Нехамер заменя Александър Шаленберг като канцлер. Нов вътрешен министър е Герхард Карнер, а предишният държавен секретар Магнус Брунер вече е министър на финансите.

