Два товарни кораба - британски и датски, са се сблъскали в малките часове на днешния ден край бреговете на Южна Швеция. Датският кораб се е преобърнал и двама моряци са паднали зад борда, съобщи шведската морска администрация.

Инцидентът е станал около 02:30 ч. по Гринуич в Балтийско море, между датския остров Бронхолм и южния шведски град Юстад, каза за АФП говорителят на шведската морска администрация Карл-Йохан Линде.

Baltic Sea: Two missing after cargo ships collide off Sweden https://t.co/fR1TCPZeNj — MainRock news (@mainrocknews_) December 13, 2021

Британски изтребител се разби в Средиземно море (СНИМКИ)

Започнала е издирвателна и спасителна операция, в която участват девет лодки, хеликоптери, както и оцелелият при сблъсъка британски кораб.

Two cargo ships collide in Baltic fog, rescue underway https://t.co/uRkgu8LpMG pic.twitter.com/p46T2Z3eF6 — Reuters UK (@ReutersUK) December 13, 2021

Двамата изчезнали са от екипажа на датския товарен кораб "Карин Хьой", потвърди собственикът на 55-метровия плавателен съд. Корабът е плавал без товар. Все още не са известни причините за катастрофата.

Two cargo ships collide in Baltic, rescue underway https://t.co/w49c2kDWgC via @nbcnews — World Citizen (@WorldCitizenLA) December 13, 2021

Британският кораб е 90-метровият "Скот Кериър", предаде Ройтерс.

Two cargo ships collide in Baltic fog, rescue under way https://t.co/73105MNjZb pic.twitter.com/aNOeCfyPjC — CNA (@ChannelNewsAsia) December 13, 2021