Още четири тела намериха спасители в развалините на сгради, срутили се или пострадали при експлозията в събота вечерта в южния италиански град Равануза, станала вероятно поради изтичане на газ.

С това загиналите стават най-малко седем, съобщи днес гражданската защита на остров Сицилия, цитирана от Франс прес. Още двама души остават в неизвестност. Сред жертвите има 30-годишна жена, бременна в деветия месец.

Firefighters say that rescue workers in Sicily have recovered four more bodies in the rubble of buildings that collapsed following a gas leak explosion, bringing to seven the number of confirmed dead. Two more people are believed to still be buried. https://t.co/R7kReISLgh