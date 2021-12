Неизвестен застреля четирима души и рани трима, включително полицай, при стрелба в околностите на Денвър, столицата на американския щат Колорадо, съобщи местната полиция.

Според органите на реда стрелбата е станала на различни места в Денвър и е завършила в град Лейкууд в понеделник вечерта местно време.

"Трима души получиха огнестрелни рани. Две жени бяха убити, а един мъж беше ранен. Един възрастен мъж е бил убит при втора стрелба", заяви на пресконференция началникът на полицията в Денвър Пол Пейсън.

Той отбеляза, че стрелбата е станала на общо четири места в града. Полицаите са открили автомобила, използван от нападателя, и са започнали преследване с престрелка. Началникът на полицията заяви, че служителите на реда не са пострадали при преследването.

