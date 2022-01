Церемонията за наградите "Златен глобус" - преди едно от най-бляскавите холивудски партита, чието телевизионно предаване привличаше 18 милиона зрителите, тази година беше сведена до частно събитие, а победителите бяха оповестени на сайта на организацията, която ги присъжда, и в социалните мрежи, съобщават световните информационни агенции.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Окачествена от "Варайъти" като "най-странната, провеждана някога", церемонията за 79-ите награди "Златен глобус" премина без телевизионно излъчване, без блясък, звезди и червен килим, без водещ и в отсъствието на пресата. Вместо това членовете на Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд, която присъжда отличията, и някои получатели на филантропските й субсидии се събраха на 90-минутно частно събитие в хотел "Бевърли Хилтън" в Бевърли хилс.

Кинофестивалът в Цюрих присъди „Златна икона” на Шарън Стоун

Актьори, режисьори и филмови студиа масово игнорираха наградите "Златен глобус" тази година, а телевизия Ен Би Си се отказа от излъчването на церемонията. Бойкотът е последица от години на оспорвани практики на организацията, обвинявана в холивудските кръгове в редица недостатъци, вариращи от корупция до расизъм и липсата на чернокожи членове в редиците й.

На необичайната церемония доминираха мрачният уестърн "Силата на кучето" на новозеландката Джейн Кемпиън и римейкът на мюзикъла "Уестсайдска история", режисиран от Стивън Спилбърг, които спечелиха по три награди "Златен глобус".

Golden Globes 2022 winners: The full list https://t.co/QArB5dOvUw — The Independent (@Independent) January 9, 2022

"Силата на кучето" - продукция на стрийминг платформата Нетфликс, получи отличията за най-добра филмова драма, най-добър режисьор (Кемпиън) и най-добър актьор в поддържаща роля (Коди-Смит Макфий).

"Уестсайдска история" беше отличена в категориите за най-добра филмова комедия или мюзикъл, най-добра актриса във филмова комедия или мюзикъл (Рейчъл Зиглър) и най-добра актриса в поддържаща роля (Ариана ДеБоуз).

Останалите актьорски отличия бяха присъдени съответно на Уил Смит - най-добър актьор във филмова драма за "Методът Уилямс", Никол Кидман - най-добра актриса във филмова драма за "Да бъдеш Рикардо" и Андрю Гарфийлд - най-добър актьор във филмова комедия или мюзикъл за "Тик, так...Бум!".

It takes 43 muscles to smile. Thanks for the work out 🏋️‍♀️ Andrew Garfield, and congratulations for taking home the #GoldenGlobe for Best Actor — Motion Picture — Musical/Comedy. pic.twitter.com/V55dore2eH — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 10, 2022

Оповестявайки носителя на приза, Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд написа в Туитър: "Необходими са 43 мускула, за да се усмихнеш. Благодарим на Андрю Гарфийлд за тренировката и го поздравяваме за наградата "Златен глобус" за най-добър актьор във филмова комедия или мюзикъл", пропускайки обаче да спомене продукцията, донесла му отличието, отбелязва Асошиейтед прес.

На моменти туитовете бяха откровено озадачаващи. Анонсирайки "Уестсайдска история" като победител в категорията за най-добра филмова комедия или мюзикъл, организацията написа: "Ако смехът е най-доброто лекарство, "Уестсайдска история" е най-добрият лек за болежките ви", предвид че филмът е наситен с драма, трагедия и смърт. По-късно туитът беше изтрит и заменен с нов, който споменава "музиката" като най-доброто лекарство.

Наградата за най-добър сценарий получи Кенет Брана за драмата "Белфаст", която заедно със "Силата на кучето" водеше по номинации със седем на брой.

Призът за най-добра анимация беше присъден на "Енканто".

Кейт Бланшет получава "Почетен Сезар" за цялостно творчество (СНИМКИ)

В категорията за най-добър неанглоезичен филм отличието получи "Карай колата ми" на Рюсуке Хамагучи (Япония).

Сред другите отличени в телевизионните категории бяха сериалите "Наследници" и "Хитрини".

Продукцията на HBO "Наследници", която водеше по номинации за отличията с пет на брой, спечели приза за най-добра телевизионна драма.

Сериалът "Хитрини" ("Hacks") беше обявен за най-добра телевизионна комедия.

В категорията за най-добър лимитиран сериал, антология или телевизионен филм наградата беше присъдена на "Подземната железница" на Бари Дженкинс.

Носителка на приза за най-добра актриса в телевизионна драма стана Ем Джей Родригес за "Поза". В сайта на Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд, която присъжда отличията, е посочено, тя е първата трансждендър персона, удостоена със "Златен глобус".

Pose star MJ Rodriguez comments on becoming first trans woman to win a Golden Globe #GoldenGlobes https://t.co/bhLChmQzo6 — The Independent (@Independent) January 10, 2022

На фона на мълчанието от страна на останалите победители, Родригес приветства отличието си. "Уау...Благодаря ви! Това е вратата, която ще се отвори за много други млади талантливи актьори", написа актрисата в Инстаграм.

Призът за най-добър актьор в телевизионна драма отиде при Джеръми Стронг за "Наследници".

Наградите за най-добра актриса и най-добър актьор в телевизионна комедия бяха присъдени съответно на Джийн Смарт за "Хитрини" и Джейсън Съдейкис за Тед Ласо.

Отличието за най-добра актриса в лимитиран сериал, антология или телевизионен филм спечели Кейт Уинслет за "Мер от Ийсттаун". В съответната категория при мъжете беше отличен Майкъл Кийтън за "Абстиненция".

За най-добри актриса и актьор в поддържаща роля в телевизионна поредица бяха обявени съответно Сара Снук за "Наследници" и О Йон-су за "Игра на калмари".

Наградата за оригинална музика отиде при Ханс Цимер за "Дюн".

Hans Zimmer has won Best Original Score for ‘DUNE’ at the #GoldenGlobes



Read the full winners list: https://t.co/1ioVTGg3yD pic.twitter.com/b7WzNEcrCa — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 10, 2022

Певицата Били Айлиш спечели приза за оригинална песен за тематичното парче "No Time to Die" от 25-ия филм за Джеймс Бонд "Смъртта може да почака", записано в сътрудничество с брат й Финиъс.

Никой от победителите не присъства на церемонията, нито коментира непосредствено отличието си.

В неделя президентката на Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд Хелен Хьоне направи изявление, в което се посочва, че организацията е поела "неуморно" по пътя на реформите.

Hans Zimmer has won Best Original Score for ‘DUNE’ at the #GoldenGlobes



Read the full winners list: https://t.co/1ioVTGg3yD pic.twitter.com/b7WzNEcrCa — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 10, 2022

На церемонията бяха излъчени клипове в нейна подкрепа от звезди като Джейми Лий Къртис и Арнолд Шварценегер. Къртис похвали асоциацията за благотворителната й дейност, а Шварценегер сподели, че спечелването на "Златен глобус" през 1977 г. е подпомогнало кариерата му.