Средиземноморският циклон, наречен от метеоролозите "Диомед", който през последните два дни е обхванал Гърция, предизвика затруднения в корабоплаването и локални наводнения, съобщават гръцките медии.

Пътническите кораби не могат да напускат пристанищата Пирея, Рафина и Лаврио заради силните ветрове в Егейско море, които достигат до 9-а - 10-а степен по скалата на Бофорт.

Затворени са и линиите Агия Марина - Неа Стира, Кавала - Принос, Тасос, и Александруполис - Самотраки. В северната част на остров Евбея има наводнени пътища, както и затворени училища. Блокирани са и пътищата на места в Северна Гърция.

Gale force winds, high waves, sea foam and heavy precipitation in Agiokampos beach, #Larisa , #Thessaly , #Greece today (11/01/22). Image: https://t.co/ViMNnoJxBj #Diomedes @meteogr pic.twitter.com/5v8FnoEoaM

През нощта в района на Кардица се е скъсал бент на река Календзис. Възникнала е опасност за селищата Коскина и Псатохори и се е наложила евакуацията на поне 50 души.

Nearly 1 m of fresh #snow within ~12 hours in Koziakas refuge (1750m), #Thessaly, #Greece.



Webcam https://t.co/lPtGwDhAer #Diomedes @meteogr pic.twitter.com/gmiUBvbz8b