Свързаното с Иран йеменско движение "Хуси" заяви днес, че е извършило нападение срещу Обединените арабски емирства. Властите в страната съобщиха, че два пожара, избухнали в столицата Абу Даби, може би са причинени от дронове, предаде Ройтерс.

Полицията информира, че три петролни танкера са избухнали в индустрилната зона "Мусафа", в близост до складове на петролната компания АДНОК. Друг пожар е лумнал на строителен обект на международното летище на Абу Даби.

🚨 Major operation of the Yemeni Armed Forces in Abu Dhabi (UAE)



Explosion of three oil tankers, southwestern Abu Dhabi. As well as a special operation deep in the territory of the UAE. https://t.co/cy54C2OFaA