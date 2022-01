Белгия издаде нови задгранични паспорти на своите граждани, в който са изобразени рисунки от най-популярните белгийски комикси. Това съобщи телевизионният канал RTBF.

Той отбеляза, че разпознаваеми изображения от най-популярните белгийски комиксови поредици ще бъдат използвани като фон за 34-те страници на паспорта, предназначени за визи или печати за преминаване на границите. На първата страница на паспорта е изобразена червената ракета от поредицата комикси за журналиста Тентен (Тинтин), с която той лети до Луната.

The new Belgian passport has Tintin and the Smurfs inside. I am in awe. #Travel #Belgium pic.twitter.com/oqFA3Ke0mL