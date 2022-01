Трима души са в болница, след като мост се срути в американския град Питсбърг. Пострадалите са без опасност за живота, пише ABC News.

Сред ранените има и представители на екипите за първа помощ, отзовали се на мястото. Те се спуснали на около 150 фута, за да достигнат до срутването.

UPDATE 3:



PIO is on scene. Will advise on when there will be a news conference. https://t.co/l8tQryZwIW pic.twitter.com/OEHkAPJy6N