Неизвестен въоръжен с нож мъж рани 11 души в американския град Албакърки (щата Ню Мексико в югозападната част на САЩ). Той е задържан, съобщи пресслужбата на местната полиция.

"Полицаите разследват седем възможни местопрестъпления... след съобщенията за 11 жертви на нападенията с нож. Всички пострадали са в стабилно състояние. Заподозреният, който е действал сам, е задържан", съобщи пресслужбата на местната полиция в Twitter.

