Най-малко седем души загинаха при експлозия и пожар в Югозападна Франция. Сред жертвите има две деца, едното от които е бебе, пише Sky News.

Очаква се френският вътрешен министър да отиде на място по-късно днес.

An investigation has been launched into the cause of the blast https://t.co/kCx7KDOMIF