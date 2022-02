Трима души са били убити от падащи дървета по време на бурята "Юнис", която връхлетя Нидерландия с мощни ветрове в петък, съобщиха от холандските служби за спешна помощ. Нидерландия издаде най-високия си предупредителен "червен код", тъй като бурята връхлетя крайбрежието с пориви до 141 км/ч, според обществената телевизия NOS.

Един човек е попаднал под паднало дърво в столицата Амстердам и е починал, въпреки че е бил откаран в болница, съобщиха от пожарната служба в Twitter.

Втори човек е загинал, когато дърво се е стоварило върху колата му в Димен в покрайнините на Амстердам, допълват от пожарната. От паднало дърво е загинал и един велосипедист в Амстердам, съобщи противопожарната служба.

Бурята откъсна част от покрива на стадиона на футболния отбор ADO Den Haag и е разрушила спортна зала в Делфт, съобщават местните медии. Всички влакове и обществен транспорт бяха отменени, много училища бяха затворени, а шофьорите бяха предупредени да не излизат на пътя.

Storm Eunice shakes the towers of the cathedral. #Netherlands. #storm #StormEunice #Eunice pic.twitter.com/19dbQwVDg4