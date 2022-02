Колона от бронирана техника по улицине на Донецк, предизвика масов смут в социалните мрежи. В нея се движат самоходни гаубици 2S1 Gvozdika и бронетранспортьор. Движението на танкове се извършва на фона на почти постоянен обстрел на Донецк.

Сепаратистите обявиха мобилизация в Донбас (ОБЗОР)

Alarming footage of Russian tanks & military vehicles reportedly advancing tonight to 5 km away from #Ukraine border (town of Shebekino).



Explosions reported in Donetsk. Biden convening national security meeting tomorrow [on a Sunday!]: pic.twitter.com/13hvjO93FK — Joyce Karam (@Joyce_Karam) February 19, 2022

На 18 февруари държавният глава на Донецката народна република Денис Пушилин заяви, че украинските войски са готови за настъпление в Донбас. Ръководителите на ДНР и ЛНР обявиха началото на масова евакуация на населението в Русия. Ръководителят на ЛНР Леонид Пасечник призова мъже, способни да държат оръжие в ръцете си, да защитават земята си.

Зеленски: Украйна няма да отговори на провокациите в Донбас

In this video you can hear several large explosions from shelling in Donetsk pic.twitter.com/ymgD0YP2vb

— Oliver Alexander (@OAlexanderDK) February 20, 2022

