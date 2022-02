Въоръжено нападение в магазин на Епъл (Apple) в центъра на Амстердам продължи около шест часа, преди похитителят да бъде заловен от полицията, предаде БТА.

Снимка: БГНЕС

Нападателят е бил обезвреден, след като напуснал сградата, за да последва мъж, когото преди това държал на мушка, но в даден момент той успял да избяга, съобщи полицията.

#Netherlands: There seems to be an (ongoing) hostage situation in an Apple store in #Amsterdam.



Available footage is unclear but it seems the gunman is in possession of a Škorpion vz. 61 (Or Zastava M84) SMG. Ex-Slovak reactivations are quite common on the black market locally. pic.twitter.com/K5iSkngmVh