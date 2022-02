Два американски бойни хеликоптера се сблъскаха по време на учение и паднаха в оживен ски курорт.

Няма жертви и пострадали при инцидента. Двете машини Black Hawk са провеждали ежеседмично зимно учение, когато единият от пилотите загубил видимост при кацане.

