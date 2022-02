Полша e готова да приеме до 5 милиона бежанци от Беларус, живеещи в Украйна. За това съобщават беларуски медии в Twitter.

Те призовават всички беларусци, които живеят в Украйна да кандидатстват за международна защита.

Полша е готова да приеме между 1 и 5 милиона бежанци от Украйна, като COVID мерките няма да важат за тях, се казва още в съобщението.

❗️#Belarusians who are currently in #Ukraine can arrive at any Ukrainian-Polish border crossing and apply for international protection#Poland is preparing to receive from 1 to 5 million refugees, covid restrictions have been lifted for them.