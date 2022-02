Русия бе изхвърлена от Световното първенство в Катар поради инвазията в Украйна, съобщиха от Международната футболна централа (ФИФА). Решението е в резултат на инвазията в Украйна.

Това се случи часове, след като МОК спря участието на руските атлети от участие във всички спортове след размирните събития, които се случват в Украйна.

Това означава, че мачът срещи Полша, който се явяваше първи плейоф за Катар 2022 няма да се играе, след като и футболисти и треньори на поляците бойкотираха срещата заради действията на Русия в Украйна и така Левандовски и компания продължават служебно към следващия кръг, в който при успех могат да си осигурят "билети" за континенталната надпревара.

УЕФА изхвърля Спартак Москва от Лига Европа заради инвазията в Украйна

FIFA and UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions.



Full statement: ⬇️