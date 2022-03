За пожар в най-голямата атомна електроцентрала в Европа - Запорожката, сигнализира първо кметът на украинския град Енергодар с пост във Facebook. Според Дмитро Орлов огънят е лумнал вследствие на руска атака. Информацията за възниканлите пламъци беше потвърдена и от външният министър на Украйна Дмитро Кулеба.

В поредица от публикации в социалната мрежа Орлов предупреждава за нестихващи атаки срещу централата. Твърди, че местните военни сили са водили ожесточена борба срещу руските войски, пише Ройтерс. Според кмета има и жертви, но не се уточнява точният им брой.

Дмитро Кулеба предупреждава, че евентуален взрив в централата би бил 10 пъти по-голям от този в Чернобил. И призовава руските войски да спрат обстрела незабавно, да обособят сигурна зона, за да могат пожарникари да започнат да гасят пламъците.

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone!