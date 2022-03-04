МВнР призовава всички български граждани да използват осигурените евакуационни влакове от жп гарите
Във връзка със силно влошаващата се обстановка в Украйна, Mинистерство на външните работи (МВнР) публикува списък с осигурените зелени коридори за напускане на гражданите.
Ведомството призовава всички български граждани да използват осигурените евакуационни влакове от жп гарите на територията на Украйна.
Актуално разписание за днес 04.03.2022 г.:
От ст. Киев:
01:56 - №17 Ужгород - Харків
04.02 - №21 Харків - Трускавець
04:21 - №150 Чернівці - Полтава
04:21 - №130 Ворохта - Кременчук
04:36 - №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка
05:38 - №138 Краматорськ - Хмельницький
09:00 - №959/960 Київ – Ужгород
09:00 - №705 Дарниця - Львів
06:23 - №142 Львів - Лиман
06:23 - №114 Львів - Лиман
10:00 - №715 Дарниця - Львів
11:50 - №738 Київ - Запоріжжя
12:06 - №45 Ужгород - Краматорськ
13:34 - №114/142 Лиман - Львів
14:07 - №749 Київ - Івано-Франківськ
14:07 - №749 Київ - Львів
14:25 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський
15:02 - №55 Київ - Рахів
17:12 - №13 Київ - Солотвино
17:42 - №792 Київ - Кременчук
17:42 - №790 Київ - Кропивницький
18:30 - №81 Київ - Ужгород
18:48 - №67 Київ - Варшава
19:06 - №44 Київ - Івано-Франківськ
19:48 - №95 Київ - Рахів
20:05 - №29 Київ - Ужгород
20:12 - №49 Київ - Трускавець
20:21 - №59 Київ - Чоп
20:21 - №57 Київ - Ворохта
21:07 - №38 Київ - Запоріжжя
21:15 - №105 Київ - Одеса
21:22 - №97 Київ - Ковель
21:28 - №76 Київ - Кривий Ріг
22:03 - №130 Кременчук - Ворохта
22:03 - №149 Полтава - Чернівці
22:03 - №209 Харків - Чернівці
22:10 - №17 Харків - Ужгород
22:22 - №7 Київ - Чернівці
22:37 - №91 Київ - Львів
22:47 - №46 Краматорськ - Ужгород
22:58 - №907 Київ - Краматорськ
23:05 - №80 Київ - Дніпро
23:18 - №138 Хмельницький - Краматорськ
23:46 - №771 Київ - Хмельницький
23:59 - №139 Київ - Кам’янець-Подільський
От ст. Харков:
04:11 - №114 Лиман - Львів
04:11 - №142 Лиман - Львів
11:33 - №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка
12:25 - №209 Харків - Чернівці
12:36 - №46 Краматорськ - Ужгород
14:39 - №114, 142 Львів - Лиман
17:00 - №723 Харків - Львів
15:09 - №17 Харків - Ужгород
19:27 - №795 Харків - Дніпро
21:08 - №2 Костянтинівка - Івано-Франківськ
21:43 - №7 Харків - Одеса
22:40 - №45 Ужгород - Краматорськ
От ст. Днипро:
05:00 - №38 Київ - Запоріжжя
06:23 - №796 Дніпро - Харків
09:27 - №6 Рахів - Запоріжжя
09:54 - №738 Запоріжжя - Київ
14:26 - №41 Дніпро - Трускавець
16:39 - №6 Запоріжжя - Рахів
19:07 - №738 Київ - Запоріжжя
От ст. Запорожие :
08:16 - №738 Запоріжжя - Київ
11:07 - №006 Рахів - Запоріжжя
12:20 - №120 Запоріжжя - Львів
14:45 - №005 Запоріжжя – Рахів
19:47 - №072 Запоріжжя – Київ
20:37 - №068 Запоріжжя - Львів
21:38 - №038 Запоріжжя - Київ
22:26 - №068 Львів - Запоріжжя
От ст. Виница:
00:28 - №105 Київ – Одеса
00:58 - №078 Одеса – Ковель
01:05 - №041 Дніпро - Трускавець
02:35 - №771 Київ – Хмельницький
03:42 - №060 Чоп – Київ
03:42 - №058 Ворохта – Київ
03:54 - №106 Одеса – Київ
04:31 - №081 Ужгород – Київ
04:42 - №050 Трускавець – Київ
05:46 - №086 Запоріжжя – Львів
06:03 - №056 Рахів – Київ
06:47 - №770 Кам’янець-Подільський – Київ
06:54 - №021 Харків - Трускавець
09:16 - №138 Лиман – Хмельницький
10:23 - №070 Запоріжжя - Львів
16:41 - №772 Хмельницький - Київ
17:20 - №769 Київ – Кам’янець-Подільський
17:43 - №086 Львів – Запоріжжя
18:07 - №055 Київ – Рахів
19:42 - №138 Хмельницький – Лиман
20:50 - №716 Львів – Київ
21:45 - №081 Київ – Ужгород
22:32 - №042 Трускавець – Дніпро
23:17 - №049 Київ – Трускавець
23:26 - №057 Київ – Ворохта
23:26 - №059 Київ – Чоп
23:53 - №022 Трускавець – Харків
В допълнение към тях, евакуационните линии са планирани от влакове на дълги разстояния - 4 от Харков до Лвов и 2 от Лиман до Ужгород;
Допълнителни автобуси ще има по маршрутите Запорожие-Лвов, Днепър-Лвов, Кривой Рог-Лвов, Одеса-Ужгород.
А също и влакове: от Харков до Лвов със смяна в Хмелницки и от Житомир до Лвов със смяна в Бердичев.
Точните разписания ще се определят директно в гарите, като се вземе предвид динамиката на заетостта на влаковете.
Сигнали и молби за съдействие на български граждани се приемат денонощно на дежурните телефони на дирекция "Ситуационен център": +35929482404; +35929713856; +35929482552; +35929482085; +35929483051; +35929483052 или на имейл: crisis@mfa.bg.
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