Най-малко 30 души са загинали и 56 са ранени при експлозия в джамия в северозападния пакистански град Пешавар, съобщи полицейски служител, предаде БГНЕС.

"Най-малко 30 са загиналите", заяви пред АФП началникът на полицията в Пешавар Мухамад Иджаз Хан.

At least 30 killed as a mosque bombed in northwest Pakistan https://t.co/GO68S1V0SA