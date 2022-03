Трус от 7,3 по Рихтер удари Северна Япония, съобщава вестник "Дейли Мейл". Властите издадоха предупреждение за цунами за префектурите Мияги и Фукушима. Очаква се височината на вълните да достигне близо метър. Властите призоваха гражданите да стоят далеч от бреговете на океана и всички големи водоизточници.

Според Метеорологичната служба на страната земетресението е станало на около 60 километра под морското равнище в 23:38 часа местно време край бреговете на главния японски остров Хоншу.

Трусът е бил усетен и в столицата Токио, където сградите са се люлели в продължение на няколко минути.

Съобщава се и за прекъсвания на тока на места. По информация на БГНЕС близо 2 милиона домакинства са на тъмно.

