Линда Даудс е личен гримьор на актрисата Джесика Чaстейн от 2011 година. Снимали са заедно 16 проекта, а за работата им по филма „Очите на Тами Фей“ и двете получават номинации за „Оскар“ в категориите за най-добра актриса и най-добър грим. В навечерието на церемонията на наградите на Академията тя даде ексклузивно интервю за Ивелина Кунчева.

"Изключително поласкана съм от тази чест. Работя от 1987 г. и никога не съм си представяла, че ще бъда сред номинираните. Много е вълнуващо! Толкова съм благодарна, а и съм удивена как хора като вас от цял свят се свързват с мен и заедно споделяме това невероятно преживяване. Удивена съм!", сподели тя за своята номинация за най-престижната кинонаграда.

Екипът на "Очите на Тами Фей" спечели призовете Най-добър грим и прически на наградите Изборът на критиците и БАФТА. "Знаете ли…никога не съм искала да постигна успех на всяка цена! Смятам, че всичко което ми се е случило до момента, е необикновено", споделя топгримьорката.

Номинираната за Главна женска роля Джесика Частейн влиза в образа на популярната проповедничка Тами Фей. "Мисля, че Тами привличаше специално внимание с необичайния си външен вид. Аз бях свидетел на нейната история, проследих целия скандал по телевизията. Гледах нейните комедийни скечове, гримът, който беше характерен за нея. Мисля, че аз, както и много други хора, я поставяхме под общ знаменател със съпруга й, който също беше проповедник. Научих много за Тами и за това, че гримът говори толкова много за личността й!", разкрива Даудс.

Тя и Джесика работят заедно от повече от 10 години. "Тя е страхотна актриса. Наблюдавам колко много работи над ролите си, проучва ги, тя е изключително фокусирана върху работния процес. Изпитвам огромно възхищение към нея.Много от проектите й са фокусирани върху образа на жената. Харесва ми факта, че подкрепяме жените по всеки възможен начин и с всяко превъплъщение. Това също е много специално за мен. Така че, да, обожавам да работя с нея и съм благодарна за възможността", признава Линда Даудс.

The Oscar for Best Makeup and Hairstyling goes to "The Eyes of Tammy Faye." #Oscars