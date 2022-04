Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола съобщи, че налага глоба на евродепутата Ангел Джамбазки (Европейски консерватори и реформатори/ВМРО) заради жест, който бе изтълкуван като нацистки поздрав. Джамбазки има право да обжалва решението.

Мецола уточни, че според правилника на ЕП го лишава от надбавките за разходи за шест работни дни. Тя добави, че нарушението, в което е уличен, уронва доброто име и достойнството на институцията.

Председателят на ЕП посочи, че наказанието е свързано със случая от 16 февруари, когато при напускането на пленарната зала в Страсбург, след като се беше изказал, Джамбазки вдигна високо дясната си ръка, докато изглежда спореше със свои колеги. Той е бил уведомен за обявеното днес решение на 31 март.

