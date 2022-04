Кола се блъсна в сряда сутринта в оградата на руското посолство в румънската столица. Според Радио Румъния инцидентът е станал около 06:30 часа, след като водачът е изгубил контрол.

JUST IN | Car slams into Russian embassy gate in Romania, killing driver https://t.co/MxeKs1TQbY

Според радиото колата впоследствие се е запалила. Полицията твърди, че мъжът е загинал. В момента движението по магистрала „Кисельов”, където се намира посолството, е ограничено. Служители на реда изясняват причините за инцидента.

