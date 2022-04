Най-малко петима души са били ранени, един от които тежко, при нападение в израелския град Тел Авив днес, съобщиха медици.

Ели Бин, ръководител на службата за спешна помощ "Маген Давид Адом", заяви пред обществената телевизия "Кан", че един от ранените е "в критично състояние" след последния инцидент от вълната от насилие, която се наблюдава в Израел и Западния бряг.

Update to the terror attack in Tel Aviv



MDA EMTs and Paramedics are treating and conveying 6 patients in serious and critical condition to Ichilov Hospital. Update to follow pic.twitter.com/Ufgdiu1SW5