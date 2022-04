Хаджи Мухейлиф Фархуд ал-Мансури, роден през 1919 г., решил да се ожени за трети път, за да има повече деца, съобщи Arab News.

103-годишният иракчанин, който вече е баща на 15 деца и на стотици внуци, според изданието, е искал да се ожени отново, след като втората му съпруга го напуснала. Избраникът на столетницата е 37-годишна жена, церемонията се състоя в началото на април.

